شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على مساهمات القطاع العام والخاص فى النشاط الاقتصادى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتائج التعداد الاقتصادى الخامس الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وجود 3.7 مليون مُنشأة إنتاجية وخدمية، تضم حوالي 13.5 ملايين مشتغل، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3.9 تريليون جنيه سنوياً، وبحجم أجور يبلغ حوالي 358.7 مليار جنيه.

وبالتركيز على مؤشر الإنتاج بين القطاع العام والخاص، توضح مؤشرات التعداد إلى أن كلا من القطاعين تتركز مساهماتها في أنشطة اقتصادية محددة، وبالنظر إلى الإنفوجراف الوارد في التعداد الاقتصادي نجد الآتي:

بلغ إجمالي قيمة الإنتاج للقطاع الخاص نحو 3.257 تريليون جنيه.

بلغ إجمالي قيمة الإنتاج للقطاع العام نحو 602 مليار جنيه.

يتفوق القطاع العام على القطاع الخاص في نسب الإنتاج بقطاع الصناعات التحويلية وسجل 48.7%، مقابل 42.7% للقطاع الخاص.

تفوق القطاع العام على القطاع الخاص في نسب الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 19.8%، مقابل 1% للقطاع الخاص.

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تجاوزت نسبة إنتاج القطاع العام القطاع الخاص في نشاط النقل والتخزين بنسبة 9.7%، مقابل 1.4% للقطاع الخاص.

تجاوزت نسبة إنتاج القطاع العام القطاع الخاص في نشاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة 5.1%، مقابل 2.1% للقطاع الخاص.

تفوق القطاع الخاص على القطاع العام في نسب الإنتاج بنشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15.1%، مقابل 2% للقطاع العام.

تفوق القطاع الخاص على القطاع العام في نسب الإنتاج بنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 12.5%، مقابل 1.7% للقطاع العام.

أما بالنسبة لنشاط التشييد والبناء، فقد تقاربت النسب في الإنتاج بين القطاعين، واستحوذ القطاع الخاص على 6.2%، مقابل 5.7% للقطاع العام.