متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أكدت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أن الأرباح المرحلية التي أقرتها أخيراً بواقع 25 فلساً للسهم تتعلق بالربع الأول من العام الجاري، جاءت بهدف تعزيز السيولة لدى المساهمين خلال هذه الظروف وإبراز المركز المالي الجيد للشركة، مشيرة إلى أنه بناء على أداء الشركة في الربع الثاني، سينظر المجلس في توزيع أرباح مرحلية إضافية.

* صادقت الجمعية العمومية لشركة «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» على الانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للإجراءات المتطلبة، وعدم توزيع أرباح على المساهمين، وانتخاب مجلس إدارة جديد لدورة السنوات الثلاث القادمة.

* انتخب مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» سيف درويش أحمد الكتبي رئيساً لمجلس الإدارة وناصر سيف ماجد المنصوري نائباً له.

* صادقت عمومية «الصناعات الوطنية»، المنعقدة، أمس الخميس، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% (10 فلوس لكل سهم) من رأس المال عن عام 2019.