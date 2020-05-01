12.7 مليار درهم أرباح بنوك دبي.. والأصول تتجاوز تريليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

نمت العائدات الإجمالية لبنوك دبي بحوالي 22% إلى 12.73 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري مقابل 10.47 مليار درهم في الربع الأول من 2019.

وقفزت قيمة أصول البنوك الأربعة، الإمارات دبي الوطني (شاملة نتائج الإمارات الإسلامي) ودبي الإسلامي (شاملة نتائج بنك نور) وبنك المشرق ودبي التجاري، بحوالي 24% إلى 1.22 تريليون درهم مقابل 987.34 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.

وبسبب المخاوف المتنامية حيال تراجع نوعية الأصول نتيجة الإغلاق الكبير للقطاعات الاقتصادية في إطار الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، ضاعفت البنوك مخصصات انخفاض القيمة عن الفترة بزيادة 233% لتصل القيمة الإجمالية لمخصصات بنوك دبي الأربعة إلى 4.69 مليار درهم مقابل 1.41 مليار درهم في الربع الأول من 2019.

وأدى رفع المخصصات إلى انخفاض أرباح بنوك دبي الصافية بحوالي 22% إلى 3.96 مليار درهم مقابل 5.07 مليار درهم مسجلة في الربع الأول من العام الماضي.

وتربع بنك الإمارات دبي الوطني في قائمة الأكثر ربحية ب 2.08 مليار درهم يليه «دبي الإسلامي» ب 1.11 مليار، وثم «المشرق» و«دبي التجاري» ب 450 مليوناً و315 مليوناً على التوالي.