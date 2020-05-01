الأسهم تضيف مكاسـب جديدة في ختام أسبوع أخضر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أنهت الأسهم جلسة نهاية الأسبوع على مكاسب، لتستمر الإغلاقات الخضراء لأسواق المال المحلية لليوم السادس على التوالي، مدعومة بصعود «القياديات»، وغيرها من الأسهم الأخرى التي عادت لتنطلق من قواعد سعرية متدنية.

واجتذبت الأسواق سيولة إجمالية بنحو 444.12 مليون درهم منها 285.3 مليون في دبي و158.8 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 383.9 مليون سهم منها 316.8 مليون في دبي و67.12 مليون في أبوظبي، وجاء ذلك عبر تنفيذ 7811 صفقة.



سوق دبي



ارتفع سوق دبي بنسبة 1.12% عند مستوى 2026.61 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والنقل، وذلك بالرغم من هبوط البنوك.

وارتفع قطاع البنوك 2.67% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 4.88% و«دبي الإسلامي» 2.23%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.51% مع ارتفاع «شعاع» 5.49% و«سوق دبي المالي» 1.23% وذلك مع استقرار «دبي للاستثمار».

وصعد قطاع النقل 0.82% مع صعود «أرامكس» 2.37% و«الخليج للملاحة» 1.14% بالرغم من انخفاض «العربية للطيران» 0.87%.

وفي المقابل انخفض قطاع العقار 0.41% بعد انخفاض «إعمار العقارية» 0.36%، وانخفاض «داماك» 3.26% و«ديار» 2.34% و«الاتحاد العقارية» 2.24% و«إعمار للتطوير» 0.43%، فيما صعد «أرابتك» 3.04% و«إعمار مولز» 1.57%.



سوق أبوظبي



من جهته، أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.2% مغلقاً عند 4230.37 نقطة معززاً بمكاسب البنوك والعقار مقابل هبوط الطاقة والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 1.25% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.58% و«أبوظبي الإسلامي» 1.41%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.45%، وزاد قطاع العقار هامشياً 0.02% بدعم ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.27% واستقرار «الدار».

وفي المقابل انخفض قطاع الاتصالات 1.15% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وتراجع قطاع الطاقة 2.78% مع هبوط «أدنوك للتوزيع» 0.36% و«طاقة» 1.29% و«دانة غاز» 4.9%.

وهبط قطاع الاستثمار 2.29% مع تراجع «الواحة كابيتال» 4.95% و«العالمية القابضة» 2.17%، فيما ارتفع «إشراق» 0.69%.

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الأكثر تداولاً



وتصدر التداولات في سوق أبوظبي «أدنوك للتوزيع» ب 30.59 مليون درهم، تلاه «الدار» مستقطباً 28.18 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة قيمتها 21.18 مليون درهم.

وفي سوق دبي حصد «إعمار العقارية» أعلى التداولات بقيمة 52.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة 41.85 مليون درهم، تلاه «جي اف اتش» بتداولات 25.58 مليون درهم.



الأكثر ارتفاعاً



وسجل سهم «أمان» أكبر ارتفاع في سوق دبي بنسبة 7.9%، فيما كان «عمان للتأمين» الأكثر انخفاضاً بالحد الأقصى 5%.

وفي سوق أبوظبي كان الارتفاع الأكثر ل«جلفار» بنسبة 14.24%، فيما كان «العين الأهلية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.97%.



تداولات المستثمرين



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 48.36 مليون درهم محصلة شراء، منها 5 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، و43.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 48.36 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 740 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب، و47.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 17.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 13.87 مليون درهم محصلة شراء العرب، و3.73 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 17.6 مليون درهم محصلة بيع، منها 260 ألف درهم محصلة بيع الأجانب، و17.34 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «إعمار مولز»، و«دي إكس بي»، و«الاتحاد العقارية»، و«دانة غاز»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أدنوك للتوزيع»، و«إعمار العقارية»، و«العربية للطيران»، و«أبوظبي التجاري».

وبدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 21.36 مليون درهم محصلة بيع، منها 19.18 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و2.2 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 21.36 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 19.18 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و2.2 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.