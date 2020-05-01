الحجر الطبيعي الأكثر ارتفاعاً بين مـواد البـناء في أبـوظبـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي التابع لدائرة الإسناد الحكومي، أمس أحدث تقاريره الإحصائية الشهرية حول حركة أسعار مواد البناء الرئيسية في إمارة أبوظبي خلال شهر مارس 2020 مقارنة بشهر فبراير من عام 2020، وشهر مارس من عام 2019، وخلال الربع الأول 2020 مقارنة بالربع الأول والرابع من عام 2019. وضمّ التقرير حركة أسعار إحدى وعشرين مجموعة من مجموعات مواد البناء الرئيسية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط سعر مجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 11.8%، وكل من «أنابيب (PVC)» بنسبة 8.9%، ومجموعة «أنابيب (uPVC )» بنسبة 4.0%، وانخفاض متوسطات أسعار مجموعة «العمالة» بنسبة 11.5% وكل من مجموعة «الطابوق» بنسبة 8.2 % ومجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 8.1% خلال شهر مارس 2020 مقارنة بشهر فبراير 2020.

وبالمقارنة مع شهر مارس 2019، أظهر التقرير ارتفاع متوسطات أسعار مجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 6.4%، ومجموعة «الأسمنت» بنسبة 4.2%، ومجموعة «أسلاك/‏ للمبنى» بنسبة 3.2%، وانخفاض متوسطات أسعار مجموعة «أنابيب (PVC )» بنسبة 13.9%، ومجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 10.9%، ومجموعة «العمالة» بنسبة 9.8%.

وخلال الربع الأول 2020 مقارنة بالربع الرابع 2019، أوضح التقرير ارتفاع متوسط أسعار كل من مجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 5.0%، ومجموعة «أسلاك/‏ للمبنى» بنسبة 4.5%، ومجموعة «أسلاك/‏ الأبراج السكنية» بنسبة 2.7%، وانخفاض متوسطات أسعار كل من مجموعات «العمالة» بنسبة 3.7%، ومجموعة «أنابيب (PVC )» 3.4%، ومجموعة «أسلاك/‏ للشقة» 3.2%.

وسجل التقرير أيضاً ارتفاع كل من متوسط أسعار مجموعات «الأسمنت» بنسبة 5.7% ومجموعة «أطقم حمام كاملة بدون اللوازم» بنسبة 2.4 % ومجموعة «الأسقف المستعارة» بنسبة 1.8%، وانخفاض كل من مجموعة «أنابيب (PVC )» 18.0 %، ومجموعة «المواد العازلة» 7.5% .