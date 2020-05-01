أفضل أداء شهري لمؤشر أبوظبي في 12 عاماً.. ودبي خلال 5 أعوام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجلت أسواق الأسهم أداءً قوياً خلال تعاملات شهر إبريل/نيسان 2020، والذي يعد الأفضل على مدى أكثر من 12 عاماً، وسط توجه شرائي من المستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين؛ لتعزيز مركزاهم الاستثمارية في أسهم العديد من الشركات التي هبطت إلى مستويات مغرية في تعاملات مارس/آذار 2020.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في إبريل/نيسان 2020 أعلى نسبة ارتفاع شهرية في أكثر من 12 عاماً ونصف العام منذ أكتوبر 2007؛ حيث صعد المؤشر في الشهر بنسبة 13.3%، بنحو 495.7 نقطة ليغلق عند 4230.37 نقطة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي أيضاً بأعلى نسبة شهرية في إبريل 2020 خلال 5 سنوات تقريباً منذ إبريل 2015، بعدما ارتفع بنسبة 14.4%، مضيفاً 255.3 نقطة مكاسب ليغلق عند 2026.61 نقطة.

وجاء الارتفاع بعدما هبطت المؤشرات العامة لسوقي دبي وأبوظبي خلال تعاملات مارس 2020 بنسبة 31.6% و23.8% على التوالي، الأمر الذي خلق مستويات سعرية جيدة للمستثمرين؛ دفعهم إلى تعزيز مراكزهم المالية في أسهم الشركات المدرجة؛ من خلال عمليات شراء موجهة على أسهم منتقاة؛ وذلك إضافة إلى المحفزات الحكومية، وتخفيف الإجراءات المفروضة؛ للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وتراجعت السيولة المتداولة في السوقين بنسبة 20% إلى 9 مليارات درهم في إبريل (3.22 مليار درهم بأبوظبي و5.8 مليار درهم بدبي)؛ حيث بلغت الكميات المتداولة في السوقين نحو 8.3 مليار سهم أي (1.3 مليار سهم في أبوظبي و7 مليارات سهم في دبي). واتجهت السيولة كعادتها على قطاعي البنوك والعقار؛ حيث تصدر «إعمار العقارية» تداولات السوقين بأكثر من مليار درهم ثم «دبي الإسلامي» بنحو 988 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» 550 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 515 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 498.4 مليون درهم. واصل سهم «العالمية القابضة» صعوده المستمر؛ حيث ارتفع بنسبة 87.38% إلى 27.02 درهم، بتداولات بقيمة 194 مليون درهم.