دراجون مارت يفتح أبوابه وسط ترحيب بعودة السوق الأكبر في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت نخيل مولز، ذراع شركة نخيل في قطاع التجزئة، والتي تملك وتدير دراجون مارت (سوق التنين)، عن فتح أبوابه مجدداً مما أشاع البهجة بين الزوار وسكان الإمارة والمستأجرين.

تعود هذه الوجهة العالمية المعروفة بمبيعات الجملة والمنتجات المخفّضة للعملاء من التجار والمستهلكين، مما يساعد المتسوقين الذين يسعون لتوفير المال، كما يدعم آلاف الشركات الصغيرة. وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لنخيل مولز، التي تملك وتدير دراجون مارت (سوق التنين)، دراجون مارت هو من أكثر الوجهات شعبية في المنطقة للتسوق والتجارة وتناول الطعام والترفيه، للزوار من كافة الأعمار. نحن فخورون بمساعدة أكثر من 3,000 شركة صغيرة ومتوسطة على استئناف أعمالها. لقد شهد الموقع الإلكتروني لدراجون مارت وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي سيلاً من الاستفسارات حول إعادة الافتتاح، مما يثبت مدى شعبية هذه الوجهة الفريدة.

وأضاف، تأتي إعادة الافتتاح في وقت يراقب فيه الكثير من الناس ميزانياتهم عن كثب في ظل الظروف المالية العالمية، وسوف يختارون دراجون مارت بوصفه أكبر وأفضل مصدر للمنتجات من حيث الجودة والتكلفة المعتدلة سواء لمبيعات الجملة أو للمتسوقين بشكل عام. ويتطلع المستأجرون في دراجون مارت لاستئناف العمل واستقبال عملائهم مجدداً، وقد عبروا عن سعادتهم بإعادة فتح أبوابهم للزوار.

قال هوانغ، صاحب متجر«جوانا» وأحد أكبر وأقدم المستأجرين في دراجون مارت، متحمسون جداً لاستئناف العمل، وقد شهدنا إقبالاً كبيراً من العملاء الدائمين والجدد منذ أن قمنا بإعادة فتح أبوابنا يوم الاثنين. لقد عملنا عن كثب مع إدارة نخيل مولز لإعادة الافتتاح، ونحن ممتنون للغاية لدعمهم المستمر وتفهمهم، فيما نسعى لتخطي هذه المرحلة الصعبة.

يعمل دراجون مارت وفقاً للتوجيهات الحكومية، ويضع الأولوية للسلامة والراحة. وقد شهد قبل الافتتاح عملية تعقيم واسعة النطاق كما خضع جميع موظفي خدمة العملاء لاختبارات كوفيد-19. وتم إنشاء نفق للتعقيم لموظفي المتاجر وسائقي خدمات التوصيل، مع زيادة عدد أفراد الأمن لمزيد من الأمان. ويتم تطبيق التدابير الحكومية، بما في ذلك فحص درجة الحرارة لجميع المستأجرين والزوار، والالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتحديد السعة القصوى للزوار ب 30%، فضلاً عن برنامج التعقيم المستمر على مدار 24 ساعة.

جميع المتاجر في دراجون مارت مفتوحة حالياً، عدا الوجهات الترفيهية مثل صالات السينما والمجمّع الرياضي على سطح المبنى وفابي لاند لا تزال مغلقة التزاماً بالتوجيهات الحكومية.

يفتح دراجون مارت أبوابه هذا الأسبوع لينضم إلى نخيل مول وابن بطوطة مول وجولدن مايل غاليريا ومراكز بافيليون في المجتمعات السكنية التابعة لنخيل.

ساعات العمل الحالية في دراجون مارت من 12 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً طوال أيام الأسبوع، ويفتح سوبرماركت كارفور أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً.