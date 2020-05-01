«أبل» تعلن عن نتائجها الفصلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم «آبل» 2% في تداولات ما بعد إغلاق الجلسة، يوم الخميس، بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني للسنة المالية (الربع الأول 2020)، متفوقة في أرباحها على التوقعات، حيث حققت 2.55 دولار للسهم مقابل توقعات عند 2.26 دولار.

وبلغت الإيرادات الفصلية إلى 54.54 مليار دولار، وظهر تأثير «كوفيد-19» في انخفض إجمالي نمو الإيرادات إلى 0.5% فقط مقابل 9% في الربع السابق.

وتراجعت إيرادات مبيعات «أيفون» إلى 28.96 مليار دولار مقابل توقعات عند 30.89 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات الخدمات 13.35 مليار دولار متفوقة على التوقعات بفارق بسيط، أما الإيرادات من المنتجات الأخرى فبلغت 6.28 مليار دولار، أقل من التوقعات فوق 7 مليارات دولار.

تمتلك «آبل» الآن 192.8 مليار دولار سيولة نقدية، ما يمثل انخفاضاً 7.4% عن الربع السابق، عندما أعلنت الشركة عن سيولة نقدية بقيمة 207.06 مليار دولار.