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شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستعد لطرح محفزات جديدة لدعم الحفاظ على الوظائف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي
كشف سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن محفزات ومبادرات اقتصادية جديدة ستطرحها الحكومة قريبا بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة المرحلة المقبلة والحفاظ على مكتسباتها، وأن المحفزات ستركز على دعم الشركات والحفاظ على الوظائف.
وخلال المؤتمر الصحافي لحكومة دبي، مساء اليوم الخميس، قال القمزي أن المهم اليوم هو ضمان عدم العودة إلى مرحلة الإغلاق التام، مؤكداً، أن "بيانات قسم الرقابة والتفتيش في اقتصادية دبي تؤكد التزام 80% من السكان بالإجراءات الاحترازية"، مشيراً إلى أن النسبة مرشحة للزيادة.
وأضاف القمزي: "هدفنا من الحملات التفتيشية زيادة الوعي في المراكز التجارية والأسواق والمحلات". وتابع: "الانتقال إلى المراحل المتقدمة من إعادة فتح الاقتصاد والأسواق تعتمد على التقيد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا والسيطرة عليها".
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