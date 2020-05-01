ارتفاع الطلب على عملات وسبائك الذهب في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات على أساس سنوي بحوالي 8%، في الربع الأول من العام الجاري، إلى 11.3 طن مقابل 12.3 طن في الربع الأول من العام الماضي، لكن الطلب ارتفع بحوالي 16.5%، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي عندما وصل إلى 9.7 طن.

وارتفع الطلب على العملات والسبائك الذهبية بحوالي 10% إلى 1.8 طن، مقابل 1.6 طن في الربع الأول 2019. ويصل الارتفاع في الطلب إلى 64%، مقابل مستوياته في الربع الأخير من 2019 عندما بلغ 1.1 طن.

وتراجع الطلب في الدولة على الحلي والمجوهرات الذهبية على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري بحوالي 11%، إلى 9.5 طن، مقابل 10.7 طن في الربع الأول 2019.

أما على أساس ربع سنوي فيكون الطلب قد ارتفع بحوالي 10.5%، مقابل الربع الأخير من العام الماضي، عندما وصل إلى 8.6 طن.

وعلى الصعيد العالمي، قال مجلس الذهب إن إقبال المستثمرين على شراء الذهب بسبب بواعث القلق من جائحة فيروس كورونا عوض انهياراً في إنتاج الحلي، مما أدى لاستقرار الطلب على المعدن الأصفر في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.

وقال المجلس في أحدث تقاريره الفصلية إن صناديق المؤشرات التي تخزن الذهب نيابة عن مستثمرين معظمهم في الولايات المتحدة وأوروبا أضافت 298 طناً تقدر قيمتها بنحو 16 مليار دولار لمخزوناتها في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار.

في غضون ذلك، انخفض استخدام الذهب في صناعة الحلي إلى 325.8 طن، متراجعاً 39% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، في أدنى مستوى خلال عشر سنوات على الأقل.

وأضاف المجلس أن مبيعات السبائك والعملات الذهبية انخفضت ستة في المئة إلى 241.6 طن وتراجعت مشتريات البنوك المركزية ثمانية في المئة إلى 145 طناً، أما الاستخدامات الأخرى مثل صناعة الإلكترونيات وتركيبات الأسنان فتراجعت 8% أيضاً إلى 73.4 طن. وارتفع إجمالي الطلب واحدا في المئة إلى 1083.8 طن مقارنة به قبل عام.