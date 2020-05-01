«نتورك إنترناشيونال» تكشف تغييرات في أنماط الإنفاق الاستهلاكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

كشف سامر سليمان مدير عام شركة «نتورك إنترناشيونال» في الشرق الأوسط أن حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الدفع في الإمارات نما بنحو 10% في الأسبوع الماضي منذ إعادة افتتاح المراكز التجارية في الدولة. وقال سليمان لـ ”الخليج 365”، اليوم الخميس، إن أزمة (كوفيد-19) والتدابير التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس أدت إلى تراجع الإنفاق على بعض الأوجه الاستهلاكية، لكنها في الوقت نفسه أسهمت في ارتفاع الإنفاق على أوجه أخرى.

وأكد سليمان أن الشركة لاحظت ارتفاعاً في حجم الإنفاق عبر الشبكة منذ بداية الجائحة، وتبعاتها، أي في الشهرين الماضيين بنحو 30%، هذا على مستوى الشركة، أما على مستوى السوق بصفة عامة في الدولة فيقدر الارتفاع بنحو 24%.

وقال إن الأزمة ستكون لها بصمتها المستمرة على أنماط الإنفاق الاستهلاكي، وسوف تسهم في زيادة سرعة التحول إلى الدفع الإلكتروني وإلى التجارة الإلكترونية. وتوقع أن نشهد في الفترة المقبلة نماذج عمل جديدة، لافتاً إلى أن قطاع العقارات على سبيل المثال، بدأ يشهد تحولات لافتة مع تنامي رغبة أصحاب العقارات في التوجه إلى الدفع الإلكتروني، بعد أن كانت أغلبية المعاملات سابقاً تتم نقداً. وتوقع كذلك نمواً لافتاً في التوجه لمعاملات الدفع اللاتلامسية.



نتائج أولية

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وأعلنت الشركة نتائج أولية عن أداء المدفوعات والتعاملات في الربع الأول من العام الجاري والتي عكست تراجع عائدات الشركة من حلول التجار بنحو 60% منذ بدء الإغلاق للأنشطة الاقتصادية لمواجهة مخاوف تفشي الفيروس، وفي الوقت نفسه سجلت حلول الإصدار تراجعاً بنحو 10 إلى 15%. وقالت الشركة إن عائداتها الإجمالية على الرغم من ذلك استقرت في الربع الأول من العام الجاري، ولم تتأثر جراء الجائحة.

وقال سليمان إن الشركة لمست ارتفاعاً كبيراً في مستويات الإنفاق في محال السوبر ماركت، خلال الفترة، وفي الوقت نفسه لمست نمواً بنحو 20% في الإنفاق على التجارة الإلكترونية، ما أسهم في التعويض عن تراجع عائدات الشركة من حلول التجار، وحلول الإصدار.



70 ألف عميل



ويصل عدد عملاء الشركة من التجار إلى 70 ألف عميل، إضافة إلى 200 مؤسسة مالية. وقالت الشركة في بيان النتائج الأولي، إن منطقة الشرق الأوسط تمثل 73% من العائدات (بحسب بيانات 2019)، ومنها 60% من الإمارات. وتحقق الشركة عائداتها من الرسوم المربوطة بحجم المعاملات، ومن خلال خدمات القيمة المضافة.

وقررت الشركة وقف الإنفاق الرأسمالي على الأمور المتعلقة بالانفصال عن الخدمات المشتركة مع بنك الإمارات دبي الوطني، وعلى الدخول إلى السوق السعودي، والتي كانت تقدر بنحو 40 مليون دولار في العام الجاري. وقال بيان الشركة إن السوق السعودي مهم بالنسبة للشركة وهي ملتزمة بدخول السوق عند عودة الأمور إلى سابق طبيعتها.

وتصل السيولة الحالية لدى الشركة إلى 40 مليون دولار، ولديها تسهيلات ائتمانية تصل إلى 270 مليون دولار.