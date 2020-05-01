«فينابلر» تكتشف ديوناً إضافية بمليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة «فينابلر»، إحدى شركات بي. آر. شيتي، إن ديونها ربما تزيد مليار دولار تقريبا عما أعلنته في السابق بعد مراجعة مع دائنيها ومحققين مستقلين، وفقاً لـ«رويترز». وأعلنت الشركة المالكة لـ«ترافيليكس» عن صافي دين بقيمة 334.1 مليون دولار حتى 30 يونيو /حزيران.

وقالت في بيان «مجلس الإدارة لا يمكنه أن يستبعد احتمال أن بعض حصيلة عمليات الاقتراض تلك ربما اُستخدم لأغراض خارج مجموعة فينابلر».

وحذرت فينابلر الشهر الماضي من أنها تتأهب لإفلاس محتمل، وإنها والمستشار المالي الخاص هوليهان لوكي يشتركان مع الدائنين في استكشاف خيارات متاحة للمجموعة ومقرضيها. وأضافت أنها تتحقق حاليا من مستوى الدين.