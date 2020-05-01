شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات»: توزيع 25 فلساً عن أرباح الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مجموعة «اتصالات الإمارات» أن توزيعات الأرباح المرحلية التي أعلنت عنها في 21 أبريل /نيسان الجاري تتعلق بالربع الأول من العام الجاري.

وقالت المجموعة في توضيح لها على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن الهدف من توزيعات الأرباح المرحلية للربع الأول من عام 2020 تعزيز السيولة لدى المساهمين خلال هذه الظروف وإبراز المركز المالي الجيد للشركة. وأشارت الشركة إلى أنه وبناء على أداء الشركة في الربع الثاني سينظر مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية إضافية.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة مجموعة «اتصالات الإمارات» الذي عقد في 21 أبريل أوصى بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بنسبة 25% (ما يعادل 25 فلسا/ للسهم) من رأس المال.

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