14.3 مليار درهم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص خلال مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

قدمت البنوك العاملة في الدولة تسهيلات تمويلية خلال مارس بمقدار 22.7 مليار درهم (بنمو 1.3%)، في حين بلغ حجم التمويل 9.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي (بنمو 0.5%) ليصل إجمالي التمويل إلى 1768.2 مليار درهم نهاية مارس الماضي، منها 1795.0 مليار درهم (1.795 تريليون) تمويل محلي ارتفع بمقدار 23.8 مليار درهم (بنمو 1.5%) خلال شهر مارس، فيما ارتفع التمويل المحلي بمقدار 2.4 مليار بمقدار مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي.

واستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المحلي 1148.9 مليار درهم بزيادة مقدارها 14.3 مليار درهم (بنمو 0.7%) خلال شهر مارس، وتراجع التمويل للقطاع الحكومي 1% إلى 229.1 مليار درهم، وارتفع التمويل للقطاع العام 8.5% إلى 201.1 مليار درهم، وتراجع التمويل للأفراد خلال مارس 0.9% إلى 330.2 مليار درهم.

وشهدت أصول البنوك نمواً نسبته 1.1% خلال مارس الماضي، فيما زادت خلال الربع الأول من العام الحالي 1.46% إلى 3128 مليار درهم. وهبط إجمالي أموال البنوك لدى البنك المركزي خلال مارس 3% ليصل إجمالي هذه الأموال إلى 309.2 مليار درهم، وذلك مع انخفاض رصيد شهادات الإيداع بنسبة 11.9% إلى 144.6 مليار درهم.

ورغم قيام البنك المركزي بخفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 50% (من 14% إلى 7% من حجم الودائع) ضمن خطة دعم الاقتصاد الوطني التي أعلن عنها البنك المركزي مؤخراً لمواجهة تحديات كورونا، إلا أن حجم الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي زاد بنسبة 1.9% ليصل إلى 132.6مليار درهم نهاية مارس.

وخلال شهر مارس الماضي تراجع حجم محفظة الاستثمار للبنوك 7.8% إلى 377.6 مليار درهم نظراً للتوترات والاضطرابات التي سادت ولا تزال تسود أجواء أسواق المال العالمية بسبب الانتشار السريع لفيروس كورنا في أرجاء العالم، وتعطل الأعمال وتزداد حدة الركود في الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. وشهدت الودائع المستقطبة لدى البنوك نمواً نسبة 1.3% خلال مارس إلى 1851.1 مليار درهم.

وشهدت السيولة المؤهلة «الأصول السائلة المؤهلة» خلال الربع الأول تراجعاً من 18.1% نهاية 2019 إلى 17.3% مع نهاية مارس 2020. كما تراجعت كفاية راس المال من 17.7% نهاية 2019 إلى 16.9% نهاية مارس الماضي. وعززت البنوك من مراكزها المالية بأخذ مزيد من المخصصات لمواجهة تحديات الديون غير المنتظمة «الديون المتعثرة» وزادت مخصصاتها الخاصة لمواجهة الديون المتعثرة والفوائد المعلقة خلال مارس 2.1% أي بزيادة مقدارها 2.1 مليار درهم ليصل إجمالي هذه المخصصات إلى 103.3 مليار درهم، كما زادت من حجم المخصصات العامة 12.1% بزيادة مقدارها 4 مليارات درهم ليصل إجمالي المخصصات العامة إلى 37.1 مليار درهم.