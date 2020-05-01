المركزي الأوروبي يحفّز البنوك لضخ السيولة في الاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس إنه سيدفع المزيد للبنوك لكي تقترض منه لكنه حبذ عدم استنفاد أدوات السياسة الأخرى التي تحت تصرفه بينما يستعد لمعركة طويلة مع تداعيات فيروس كورونا.

وبعد أن كشف عن سلسلة إجراءات تحفيز على مدى الأسابيع الستة الأخيرة، شملت خططا لشراء سندات قيمتها 1.1 تريليون يورو هذا العام، قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيدفع 0.5% للبنوك إذا اقترضت في عطاءاته التي يطرحها كل عام و1% إذا أعادت البنوك ضخ تلك السيولة في الاقتصاد.

يتوقع المحللون أن يزيد البنك المركزي هدفه لمشتريات السندات السنوية هذا العام وأن يضيف إليها سندات عالية المخاطر خلال الأشهر المقبلة في إطار جهوده لدعم منطقة اليورو في مواجهة موجة متوقعة من تخفيضات التصنيفات الائتمانية.

يُبقي قرار اليوم سعر تسهيل الإيداع القياسي للبنك المركزي الأوروبي عند -0.5% مما يعني أن تدفع البنوك تلك النسبة السنوية إذا أبقت السيولة خاملة في خزائن البنك المركزي.

واستقر سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسي، الذي تستخدمه البنوك للحصول على الائتمان لأجل أسبوع واحد من البنك المركزي، عند الصفر في حين تحدد سعر فائدة سيولة ليلة واحدة عند 0.25%.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي حصول انكماش يراوح بين 5% و12% من اجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو هذا العام، ما يعكس «الشكوك الكبيرة» حول الأثر الاقتصادي لكوفيد-19، وفق ما أعلنت رئيسة المؤسسة كريستين لاجارد. وتوقعت لاجارد خلال مؤتمر صحافي افتراضي أن يتلو هذا الانكماش الحاد «انتعاش» في حال رفعت تدابير الحجر تدريجا. وأشارت إلى أنّ «منطقة اليورو تواجه انكماشا اقتصاديا (...) غير مسبوق في زمن السلم».

وسجّل الناتج الإجمالي المحلي تراجعا تاريخيا خلال الفصل الأول في منطقة اليورو، بنسبة 3,8% بحسب المعطيات التي نشرها الخميس المكتب الأوروبي للإحصاءات «اوروستات».

وأوضحت لاجارد «بالنظر إلى الغموض الكبير حول الأثر الاقتصادي (للوباء)، فإنّ سيناريوات نمو الناتج بحسب البنك المركزي الأوروبي تشير إلى انّ الناتج الإجمالي المحلي من شأنه أن ينخفض بين 5 و12% هذا العام».

وأعلنت لاجارد أنه «قد يتمّ تمديد» برنامج طوارئ المصرف الذي يرتكز على عمليات شرائية ضخمة للديون العامة، إلى ما بعد نهاية العام 2020. وقالت إن البرنامج الذي أُطلق في آذار/مارس للتخفيف من الصدمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كوفيد-19، «سيتواصل حتى يعتبر (البنك المركزي الأوروبي) أن أزمة كورونا المستجدّ قد مرّت، وفي كل الأحوال حتى نهاية العام»، مضيفةً أن مدة البرنامج يمكن أن «تُعدّل» إلى ما بعد ذلك.