«وزارة المالية»: لا تأثير للعمل عن بعد على الرواتب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت وزارة المالية مجموعة من الإنجازات المتميزة في مجال تطبيق الأنظمة المالية الاتحادية، خلال فترة العمل عن بعد، في تأكيد جديد على جاهزية هذه الأنظمة لتطبيق الحلول الرقمية والإلكترونية، بما يساهم في الارتقاء بخدمة المتعاملين، ويؤكد تميز الوزارة العالمي في مجالات العمل المالي الحكومي.

وأشارت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، بوزارة المالية، إلى أن الوزارة كانت اتخذت، خلال السنوات الماضية، العديد من الخطوات الاستباقية لتطوير وتحديث كل الأنظمة المالية من خلال تبنيها للتقنيات الحديثة، وتطبيقات التكنولوجيا المالية المتطورة لخدمة مختلف الجهات الحكومية، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، في إطار استراتيجيتها الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومبادرة حكومة الإمارات الذكية.

وقالت الأميري: في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحديات فرضها تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، استطاعت وزارة المالية أن تحافظ على استمرارية العمل من دون تأثر، أو انقطاع، ونجحت في الحفاظ على سلاسة الإجراءات والعمليات بكفاءة تامة، من خلال توفير كل خدماتها عن بعد عبر التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني لضمان استمرارية مسيرة التنمية والتطوير في الدولة، والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

وتمثلت الإنجازات المحققة في الأنظمة المالية إجراء وصرف رواتب الحكومة الاتحادية بشكل سليم من خلال العمل عن بعد، من دون مواجهة أي تحديات، وفي الوقت المحدد، واستمرار تقديم الدعم الفني لمستخدمي النظام المالي الاتحادي من خلال جميع قنوات التواصل المتاحة، وإنجاز تطبيق مشروع الفصل بين الصلاحيات لمستخدمي النظام المالي الاتحادي، مع ضمان سلامة سير إجراءات العمل، واستكمال كل مشاريع تطوير النظام المالي الاتحادي وفقاً للخطط المعتمدة من دون تأخير.

وشملت الإنجازات أيضاً إتاحة كل الخدمات المالية والإجراءات في النظام والاستغناء عن الإجراءات الورقية بشكل كامل، والعمل على استحداث حلول ابتكارية ساهمت فترة العمل عن بعد، بدعمها، وإمكانية تطبيقها بسهولة، حيث يعمل المختصون في الوزارة على معالجة جميع طلبات الدعم ومناقشتها من خلال الاجتماعات المرئية، وعقد دورات تدريبية لمستخدمي النظام المالي الاتحادي، إضافة إلى إنجاز تطبيق أتمتة دورة الشراء حتى السداد للجهات المستهدفة خلال فترة العمل عن بعد، والإطلاق التجريبي للتكامل بين النظام المالي الاتحادي، ونظام الدرهم الإلكتروني المطور.