بيع 253 وحدة بـ 385 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.33 مليار درهم حيث شهدت الدائرة الأسبوع الحالي تسجيل 287 مبايعة بقيمة 568.18 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 182.6 مليون درهم و253 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 385.59 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 79 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 689.42 مليون درهم منها 39 رهن أراض بقيمة 603.21 مليون درهم و77 رهن فلل وشقق بقيمة 86.21 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 302 مليون درهم وأخرى في منطقة أم الشيف بقيمة 111 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 72.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 51 مليون درهم، وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 8 ملايين درهم.