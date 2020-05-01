إطلاق أسرع معالج في العالم للحواسيب المكتبية المخصصة للألعاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة إنتل اليوم عن إطلاق الجيل العاشر من سلسلة معالجات Intel Core S-series للحواسيب المكتبية، والذي يأتي بتردد يصل إلى 5.3 جيجا هيرتز لتقديم أفضل أداء ممكن للألعاب. ويحقق المعالج الجديد قدرات معالجة تصل إلى 5.3 جيجا هرتز مع تقنية تعزيز السرعة الحرارية Thermal Velocity Boost ما يجعله الأفضل ضمن فئته على مستوى العالم.وقال براندت جاتريدج، مدير عام مجموعة منتجات الحواسيب المكتبية في شركة إنتل: «تلتزم إنتل في رسم ملامح مستقبل الألعاب القوية عبر فتح آفاق جديدة لترددات المعالجات وابتكار مزايا فريدة للمنصات الحاسوبية القابلة للتخصيص. ويعزز الجيل العاشر من معالجات Intel Core S-series للحواسيب المكتبية ومعالجات Intel Core i9-10900K للألعاب التزامنا الراسخ تجاه عشاق الألعاب عبر توفير الأداء الفائق والاتصال الموثوق والتشغيل المحسن لتقديم تجارب ترفيهية غامرة».ويأتي معالج Intel Core i9-10900K من الجيل العاشر في مقدمة المعالجات الجديدة التي أطلقتها إنتل، حيث يمتاز بأدائه الفائق بتردد يصل إلى 5.3 جيجا هرتز، ويضم 10 أنوية، و20 خيط معالجة، وذواكر وصول عشوائي تصل سرعها إلى 2933 من نوع DDR4. ويقدم معالج i9-10900K تجارب ألعاب منقطعة النظير، ويتيح تحكماً أكبر بضبط الأداء، وسرعة أكبر في تنفيذ المهام المختلفة، وتجارب لعب أكثر سلاسة. وتوفر تقنية Turbo Boost Max 3.0 الجديدة من إنتل تحسينات تلقائية في الأداء للتطبيقات التي لا تعتمد كثيراً على خيوط المعالجة، في حين تتيح خيوط المعالجة الفائقة في كل نواة لخبراء كسر سرعة المعالج إمكانية اختيار خيوط المعالجة التي يمكن تشغيلها أو إيقافها لكل نواة.

وتتضمن التحسينات في الجيل الجديد كلاً مما يلي:

* معالجة 187 إطار في الثانية لتحسين الأداء في الألعاب عند اللعب عبر الانترنت والتسجيل في ذات الوقت بالمقارنة مع الأجيال السابقة، كما ويحقق الجيل الجديد معالجة إطارات أعلى بنسبة 63% بالمقارنة مع الحواسيب الأقدم بثلاثة أعوام.

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* قدرات تحرير فيديو أسرع بنحو 12% بالمقارنة مع الأجيال السابقة، وأسرع بنحو 15% بالمقارنة مع الحواسيب الأقدم بثلاثة أعوام.

* قدرات تحرير فيديو 4K أسرع بنحو 18% بالمقارنة مع الأجيال السابقة، وأسرع بنحو 35% بالمقارنة مع الحواسيب الأقدم بثلاثة أعوام.

* أداء أفضل بالأداء العام للنظام بنسبة 31% بالمقارنة مع الحواسيب الأقدم بعشرة أعوام.