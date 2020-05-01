البيانات تكشف ثقل وطأة «كوفيد-19» على 3 اقتصادات أوروبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتكشف في كل يوم الوطأة الثقيلة لانتشار وباء «كوفيد-19» على الاقتصادات الكبرى، خاصّة في أوروبا حيث أفادت تقديرات أولى نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية أن إجمالي الناتج المحلي لفرنسا تراجع بنسبة 5,8% في الفصل الأول من العام الجاري. وقال المعهد إنه أكبر انخفاض في تاريخ التقديرات الفصلية لإجمالي الناتج المحلي التي بدأ تسجيلها في 1949، ويتجاوز بشكل كبير التراجع الذي سجل في الفصل الأول من 2009 (-1,6%) أو في الفصل الثاني من 1968 (-5,3%).

كذلك، سجل إجمالي الناتج المحلي لإسبانيا انكماشاً بنسبة 5,2% في الفصل الأول من العام بسبب انتشار وباء كوفيد-19، حسب تقديرات مؤقتة للمعهد الوطني للإحصاء. وكانت نسبة النمو قد بلغت 0,4% في الفصل الرابع من عام 2019. وقال المعهد إن هذه التقديرات قد تخضع لمراجعة «أكبر من المعتاد» نظراً لصعوبة وضع إحصاءات دقيقة بسبب إجراءات العزل المفروضة منذ 14 آذار/ مارس.

وفي ألمانيا، ارتفع عدد العاطلين عن العمل 13,2% في نيسان/ ابريل، في اكبر زيادة خلال شهر منذ 1991، حسبما أعلنت وزارة العمل الألمانية. وسجلت وكالة التوظيف 308 آلاف عاطل عن العمل جدد بالمقارنة مع معطيات الشهر السابق، ليرتفع بذلك عدد العاطلين عن العمل إلى مليونين و644 ألف شخص، ومعدل البطالة إلى 5,8%.