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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أعلن رئيس اللجنة الفنية أمين العاصمة،الخميس، بدء حملة سبأفون لتعقيم مديريات أمانة العاصمة والتي ينفذها فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالأمانة، وتستهدف الحملة التي تستمر عشرة أيام بتمويل من شركة سبأفون للاتصالات، كافة مديريات الأمانة.
وأكد أمين العاصمة الحرص على استمرار حملات الرش والتعقيم بالمديريات، بما يعزز من الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا.
حيث انطلقت ظهر الخميس فرق الرش والتعقيم لتجوب أحياء وشوارع مديرية التحرير تقوم بعملها وسط ترحيب وتعاون كبير من الأهالي.
وتستهدف الحملة خلال الخمسة الأيام الأولي رش الشوارع الرئيسية والجزر الوسطية للطرقات والأسواق بمديريات أزال، السبعين، الصافية، الوحدة، التحرير، فيما تستهدف خلال الخمسة الأيام الأخرى رش المديريات المتبقية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين العاصمة يعلن بدء حملة سبأفون لتعقيم صنعاء كإجراء احترازي ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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