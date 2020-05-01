شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد لـ5.52 مليون مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير ربع السنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخاص بمؤشرات البنية الأساسية بأن عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد بلغ نحو 5.52 مليون مستفيد بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 5.71 مليون مستفيد بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2018.

وبلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد 6.88 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 6.68 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2018.

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وارتفع عدد مكاتب البريد الحكومية إلي 3982 مكتب بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 3973 مكتب بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2018 بمعدل نمو 0.23%.

وتجدر الإشارة إلي أن متوسط السكان المخدومين بمكتب البريد بلغ نحو 25.103 ألف مواطن بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 23.230 ألف مواطن خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2018 وبمعدل نمو سنوي 8.06%.