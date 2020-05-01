شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": تأسيس 414 شركة برؤوس أموال 562 مليون جنيه فى 3 شهور من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تم تأسيسها خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019، إلى نحو 414 شركة، مقارنة بـ 398 شركة تم تأسيسها خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2018.

فى حين بلغت رؤوس أموال هذه الشركات 562.52 مليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بـ 291.15 مليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2018.

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من جهة أخرى، بلغت قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية 806 نقاط خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 696 نقطة خلال الفترة من أبريل - يونيو 2019.

ويتضمن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات خمس شركات، هى: شركة راية لخدمات الاتصالات، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، المصرية لمدينة الإعلامي، الشركة المصرية للاتصالات.