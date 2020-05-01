10 معلومات عن تمويل المشروعات الصغيرة بالربع الأول من 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع الحكومة تنمية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن أهم أولوياتها، ويسعى جهاز تنمية المشروعات لزيادة عدد المشاريع الحاصلة على تمويل، وكذلك الحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا، وفيما يلى أهم المعلومات عن تمويلات الجهاز بالربع الأول من 2020. -الجهاز قام بتمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر فى 3 أشهر. - إجمالى التمويلات اقتربت من مليار جنيه بالربع الأول من 2020. -توفير 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية. -توفير 30 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية وبشرية بهدف تطوير البنية الأساسية. -10 آلاف عميل من أصحاب المشروعات الصغيرة استفاد خلال الربع الأول من 2020 . Advertisements -جهاز المشروعات شارك ونظم 44 معرضا داخليا وخارجيا. -أكثر من 1000 مشروع شارك في المعارض. -اجمالى تعاقدات بلغت 15 مليون جنيه عبر هذه المعارض. -إدراج ما يزيد على 500 مشروع في مجال القيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية. -أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة استفاد من الدورات التدريبية. وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة تضع تنمية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن أهم أولوياتها وأن القيادة السياسية تتبني خطة طموحة للنهوض بهذا القطاع وتصر علي تنفيذها رغم الظروف الراهنة والارتباك الذي أصاب الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا ورغم ذلك اصدرت الدولة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يعد طفرة حقيقية في نوعية الخدمات والتيسيرات التي تمنح لهذا القطاع.

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