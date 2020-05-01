إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الأمريكي يرتفع في فبراير

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري يوم الخميس إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع إلى 12.83 مليون برميل يوميا في فبراير شباط من 12.75 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني، والذى جرى تعديله بالرفع بنحو 2000 برميل يوميا.
وبلغ إنتاج الخام مستوى قياسيا عند 12.87 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني لكن نمو الإنتاج توقف إذ تخفض شركات التنقيب والإنتاج المستقلة الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة تلبية لطلب المساهمين بعوائد مالية أفضل.
وبدأ منتجو النفط في أنحاء البلاد إغلاق الآبار منذ ذلك الحين استجابة لتراجع أسعار الخام في الوقت الذي أثرت فيه جائحة فيروس كورونا على الطلب العالمي وهددت بغمر قدرات التخزين في شتى أنحاء العالم.
وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها إنه في تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط، تراجع إنتاج الخام بنحو خمسة آلاف برميل يوميا إلى 5.4 مليون برميل يوميا من رقم شهري قياسي مرتفع بلغ 5.41 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.
وستقوم الجهات التنظيمية لقطاع الطاقة في الولاية الأسبوع القادم بالتصويت على مقترح بخفض إنتاج الولاية النفطي بعد تأجيله بفعل مخاوف من تحديات قانونية.
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