تقديم موعد صرف مرتبات مايو بمناسبة عيد الفطر

قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة لشهر مايو المقبل، لتبدأ من يوم 18 مايو وحتى 28 من نفس الشهر، بمناسبة عيد الفطر، ولتخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي، بحسب كتاب دوري من الوزارة حصل مصراوي على نسخة منه.

ومن المقرر أن تصرف المرتبات بالتتابع بين الجهات الحكومية لتقليل الزحام على السحب من أجل الوقاية من فيروس كورونا.