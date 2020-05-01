شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر تشهد نموًا اقتصاديًا.. والعالم يخسر 200 مليون وظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الخليج 365، عددًا من الأخبار والتقارير الهامة المتعلقة بالشئون الاقتصادية، على مدار اليوم، الخميس 30 أبريل 2020، نستعرضها في التقرير التالي:

"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار جنيه، وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد 583ر12%، فيما بلغ أعلى عائد 12.64%، وسجل أقل عائد 12.251%.





جهاز الإحصاء: العالم يخسر 200 مليون وظيفة دائمة بسبب إجراءات احتواء كورونا

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بياناً صحفياً حول أهم المؤشـرات الإحصائيـة الخاصة بأوضاع وظروف العمل والعمال من واقع نتائج بحث القوي العاملة لعام 2019 .

وأوضح البيان، أنه بناء على تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية، من المتوقع أن يشهد العالم تقليصاً فى الوظائف لنحو 200 مليون من الموظفين بشكل دائم فى الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة بعد إجراءات الإغلاق الكامل أو الجزئى فى العديد من الدول، وما تلى تلك الإجراءات من تخفيض فى القوى العاملة.





وزيرة التخطيط: نتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي بنهاية 19/2020 يصل إلى نحو 4%

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور بندر حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية عبر الفيديو كونفرانس، وبحث الاجتماع آليات التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الاسلامى للتنمية فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتسبب فيها فيروس كورونا، ومساندة القطاع الخاص.

وأشارت السعيد إلى أن الأزمة جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في السنوات الخمس الأخيرة، والتي بدأت ثمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5,6% في النصف الأول من العام الجاري 19/2020؛ وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن إحدى عشر عامًا، لافتة إلى أنه وبالرغم من الظروف الحالية نتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادى بنهاية 19/2020 يصل إلى نحو 4%.





ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 7 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة 752 جنيها للجرام، وهو مستوى مرتفع جدا يؤدي إلى استمرار هبوط المبيعات.

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البنك التجارى الدولى يخصص 126 مليون جنيه لدعم جهود الدولة فى مواجهة كورونا

أكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك، أن الظروف الحالية تحتم على جميع المؤسسات المالية التكاتف والعمل سويا من أجل تقليص آثارها السلبية على الاقتصاد المصري وعلى المواطنين.

وأضاف: "البنك سيواصل إجراءاته الجادة نحو مساندة كافة مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مع كل التمنيات أن تنتهي تلك الظروف الصعبة في أسرع وقت ممكن".





شعبة الثروة الداجنة: سعر الكيلو يبدأ من 28 جنيها وكرتونة البيض من 38 جنيها

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 30- 4-2020، مع ختام الاسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، انخفاضا وفق الأسعار المعلنة بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت 27-28 جنيها للكيلو مقابل 29-31 جنيها للكيلو مع بداية الأسبوع.

207 مليون دولار صادرات مصر من السلع الزراعية أوائل 2020

سجل إجمالي صادرات السلع الزراعية في شهر يناير الماضي نحو 207 مليون و534 ألف دولار، موزعة بين مجموعة من السلع الزراعية الهامة، ومن بينها البرتقال الطازج، حيث بلغت صادراته 28 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 86 مليون دولار في نفس الشهر من العام 2019، بتراجع بلغ نحو 66 مليون دولار.



