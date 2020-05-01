شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عاجل لوزير قطاع الأعمال العام لبحث إنقاذ شركة مصر للألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا عاجلا يوم الأحد المقبل، لبحث سبل إنقاذ شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة والتى انخفضت إيراداتها بنحو 5 مليارات جنيه خلال 9 أشهر .
وحققت شركة مصر للألومنيوم خسائر بلغت مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى، مقابل أرباح بلغت 716 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى .
يشهد الاجتماع الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،وأعضاء مجلس الإدارة، كما يشهده المهندس محمود على سالم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم وأعضاء مجلس الإدارة .
وأشار مصدر بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع ،سيناقش أسباب خسائر الشركة والمرشحة للزيادة الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تزيد 30% عن أسعار الكهرباء التى تحصل عليها الشركات العالمية .
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم المطالبة بخفض أسعار الكهرباء للشركة بواقع 20 قرشا للكيلو، مما يحقق فائض للشركة يصل لنحو مليار جنيه سنويا، وهو ما يتطلب مخاطبة الحكومة ووزارة الكهرباء لإنقاذ الشركة .
ومن جانبه طالب المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية بتدخل سريع من وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لدى الحكومة لسرعة النظر فى سبل إنقاذ شركة مصر للألومنيوم، التى تحولت من قلعة صناعية رابحة إلى أسرة نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء للشركة والتى تعد من المعدلات المرتفعة عالميًا، لافتًا إلى أن هناك أمور أخرى أدت إلى الخسائر، لكن السبب الرئيسي ارتفاع أسعار الكهرباء .
وأضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365" أن خفض قرش واحد فى سعر كيلو الكهرباء يوفر 50 مليون جنيه للشركة، ونأمل فى خفض السعر 20 قرشا، ومع ذلك سيكون مرتفعا عن سعر الشركات العالمية المنافسة بـ10% على الأقل .
وكشفت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن خسارتها أكثر من مليار جنيه خلال الفترة من الأول من يوليو 2019 حتى نهاية 31 مارس 2020.
وأشارت الشركة فى بيان لها اليوم، أن الخسارة البالغة نحو مليار و20 مليون جنيه مقابل ربح 716 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام المالى الماضى، نتيجة 4 أسباب، أولها زيادة عوامل التكلفة فى العملية الإنتاجية، وخاصة الطاقة الكهربائية .
وأشارت الشركة أن العامل الثانى للخسارة هو انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ولا سيما أن الشركة تعتمد على الصادرات فى تحقيق الموارد والربحية بشكل كبير، لافتة إلى أن العامل الثالث هو الانخفاض الحاد فى سعر المعدن فى بورصة المعادن العالمية بلندن، خلال فترة التسعة أشهر الماضية .
وأوضحت أن العامل الرابع هو انخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها، بجانب تنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية، لسداد ما عليها من التزامات، وذلك مقارنة بالفترة المالية السابقة .
وعقد مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم اجتماعا برئاسة المهندس محمود على سالم اعتمد فيه نتائج الاعمال بتحقيق 5.5 مليار جنيه إيرادات، مقابل 9.9 مليار جنيه فى الفترة المقابلة العام الماضى .
كان الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، كشف فى تصريح سابق لليوم السابع أن خفض 10 قروش فى سعر الكيلو وات من الكهرباء يوفر نحو 500 مليون جنيه سنويا لشركة مصر للألومنيوم، والتى تحصل على الكيلو وات بـ 111 قروش، فى حين تحصل الشركات المنافسة والعالمية على الكيلو بسعر 72 قرشا.
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