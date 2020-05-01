اجتماع عاجل لوزير قطاع الأعمال العام لبحث إنقاذ شركة مصر للألومنيوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا عاجلا يوم الأحد المقبل، لبحث سبل إنقاذ شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة والتى انخفضت إيراداتها بنحو 5 مليارات جنيه خلال 9 أشهر .

وحققت شركة مصر للألومنيوم خسائر بلغت مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى، مقابل أرباح بلغت 716 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى .

يشهد الاجتماع الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،وأعضاء مجلس الإدارة، كما يشهده المهندس محمود على سالم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم وأعضاء مجلس الإدارة .

وأشار مصدر بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع ،سيناقش أسباب خسائر الشركة والمرشحة للزيادة الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تزيد 30% عن أسعار الكهرباء التى تحصل عليها الشركات العالمية .

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم المطالبة بخفض أسعار الكهرباء للشركة بواقع 20 قرشا للكيلو، مما يحقق فائض للشركة يصل لنحو مليار جنيه سنويا، وهو ما يتطلب مخاطبة الحكومة ووزارة الكهرباء لإنقاذ الشركة .

ومن جانبه طالب المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية بتدخل سريع من وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لدى الحكومة لسرعة النظر فى سبل إنقاذ شركة مصر للألومنيوم، التى تحولت من قلعة صناعية رابحة إلى أسرة نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء للشركة والتى تعد من المعدلات المرتفعة عالميًا، لافتًا إلى أن هناك أمور أخرى أدت إلى الخسائر، لكن السبب الرئيسي ارتفاع أسعار الكهرباء .

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وأضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365" أن خفض قرش واحد فى سعر كيلو الكهرباء يوفر 50 مليون جنيه للشركة، ونأمل فى خفض السعر 20 قرشا، ومع ذلك سيكون مرتفعا عن سعر الشركات العالمية المنافسة بـ10% على الأقل .