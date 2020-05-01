شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: زيادة بدل الوردية والاغتراب للعاملين بشركات القطاع العام والمشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت الهيئة المصرية العامة للبترول من خلال منشور موجه لرؤساء مجالس إدارات القطاع العام والمشترك، التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول بموافقة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه، اعتبار من 18 ابريل 2020 ، عن زياده بعض البدلات للعاملين بالشركات.

تصمن المنشور الموافقة على زياده بدل وردية (مناوبتين -ثلاث مناوبات) ليصبح 50 جنيه بدلا من 40 جنيه المناوبه، مع استمرار اعمال كافه الضوابط الخاصه بصرف البدل كما هي.

كما تم الموافقة أيضا على تعديل فئات بدل الاغتراب لتكون على النحو التالي..

فى حال العمل ٧ايام متصله و٧ ايام راحه تكون قيمه البدل المقررة 50 جنيه لليله اما فيما يتعلق ب10 أيام عمل متصله و 10أيام راحه تكون قيمه البدل المقررة 70 جنيه الليله وفى حال

14 يوم عمل متصله و 14 يوم راحه تكون قيمة البدل المقررة 100 جنيه الليلة وذلك مع استمرار كافة الاعمال والضوابط الخاصة بصرف البدل كما هي.

Advertisements

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد اصدرت منشور خلال شهر مارس الماضى لكافة شركات قطاع البترول يتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية خلال فترة حظر التجوال والتى ستبدأ من اليوم وحتى نهاية مدة حظر التجوال وتتضمن الإجراءات تعديل مواعيد العمل الرسمية بالمقار الإدارية على أن تصبح من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا مع عدم السماح بالاستمرار بالعمل بعد هذه المواعيد إلا فى حالات الضرورة القصوى يكون الانصراف قبل الساعة الخامسة مساء.

وتضمنت الإجراءات أيضا تخفيض عدد العاملين بالمقار الإدارية فى حدود أقل عدد ممكن على أن يكون مقتصر فقط على مجموعة العمل اللازمة لتسيير الأعمال وفيما يتعلق بالعاملين بالمراكز الرئيسية المقيمين بالمحافظات إعفائهم من العمل خلال فترة حظر التجوال.

وتضمن المنشور ايضا تعديل مواعيد بداية ونهاية الورادى بالمواقع الإنتاجية بحقول البترول والمستودعات بما يتناسب مع مواعيد حظر التجوال مع مراعاة تغيير موعد السفر "الذهاب والعودة" العاملين بالحقول بما لا يخالف مواعيد حظر التجوال.