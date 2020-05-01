تعرف على القطاعات الأكثر انبعاثا لثانى أكسيد الكربون فى 17/18

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر تقرير "مصر في أرقام" الصادر مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بحجم الاستهلاك القطاعى من المواد البترولية والإنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون، في العام المالي 2017/2018. وينشر ”الخليج 365” إنفوجراف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين القطاعات المختلفة

وتوزيع استهلاك المواد البترولية وكانت كالتالي: وتوزيع استهلاك المواد البترولية وكانت كالتالي: 206 ملايين طن إجمالي الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون قطاع الصناعة بلغت انبعاثاته 30.7 مليون طن قطاع النقل بلغت انبعاثاته 37.9 مليون طن قطاع الزراعة والري بلغت انبعاثاته 2.6 مليون طن قطاع المنازل/ التجاري بلغت انبعاثاته 16.8 مليون طن. قطاع الكهرباء بلغت انبعاثاته 91.3 مليون طن قطاع البترول بلغت انبعاثاته 12.3 مليون طن Advertisements قطاع السياحة بلغت انبعاثاته 12.2 مليون طن قطاع الطرق والمقاولات بلغت انبعاثاته 3.1 مليون طن.

أما بالنسبة لاستهلاك المواد البترولية فهي كالتالي:79 مليونا و130 ألف طن إجمالى الاستهلاك القطاعي من المواد البترولية والغاز الطبيعي أما بالنسبة لاستهلاك المواد البترولية فهي كالتالي:79 مليونا و130 ألف طن إجمالى الاستهلاك القطاعي من المواد البترولية والغاز الطبيعي 15 مليونا و322 ألف طن استهلاك القطاع الصناعي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 12 مليونا و305 آلاف طن استهلاك قطاع النقل من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 849 ألف طن إجمالي استهلاك قطاع الزراعة والري من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 5 ملايين و853 ألف طن إجمالي استهلاك قطاع المنازل/ التجاري من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 33 مليونا و904 آلاف طن إجمالي استهلاك قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 5 ملايين 248 ألف طن إجمالي استهلاك قطاع البترول من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 3 ملايين و802 ألف طن إجمالي استهلاك قطاع السياحة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي مليون و845 ألف طن استهلاك قطاع الطرق والمقاولات من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي

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