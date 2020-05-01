شكرا لقرائتكم خبر عن OPPO تتعاون مع فريق طبي لتوفير نصائح لتجنب ومكافحة كورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، مع كل من الدكتور أسامة عبد اللطيف استشاري ومدرس الحساسية والمناعة‬‎- طب عين شمس والدكتور أحمد الخطيب مدرس مساعد طب الأطفال وحديثي الولادة وعضو الأكاديمية الأمريكية للحساسية والمناعة، لتقديم النصائح والأساليب التي يجب اتباعها لتجنب إصابتنا وإصابة أطفالنا بفيروس كورونا المستجد.

حرصت OPPO من خلال هذا التعاون على مشاركة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تفصل فيه النصائح وهي:

1- تجنب المصافحة باليد.

2- تجنب التجمعات مع إبقاء مسافة آمنه بين كل شخص والآخر (تتراوح بين المتر والمترين).

3- تجنب السفر والرحلات والتجمعات العائلية.

4- غسل اليدين باستخدام الصابون والماء لمدة من 20 إلى 30 ثانية أو فرك اليدين باستخدام الكحول في حال عدم وجود الماء والصابون وذلك بشكل دوري وخصوصا بعد ملامسة أسطح قد تكون حاملة للعدوى (ومراعاة عدم ملامسة الوجه قبل غسيل اليدين).

5- مراعاة آداب العطس والكحة (استخدام منديل ورقي على الفم والأنف ثم التخلص منه في سلة نفايات مغلقة وغسيل الأيدي بعدها، أو استخدام الكوع أو أعلى الزراع إذا لم يتوفر المنديل).

6- تجنب الخروج من المنزل في حالة الإصابة بأعراض ارتفاع الحرارة أو الكحة أو العطس أو تكسير في الجسم مع اتباع تعليمات العزل المنزلي (والتوجه إلى المستشفى في حالات حدوث ضيق أو صعوبة في التنفس).

7- إذا كنت تعاني من أعراض ارتفاع الحرارة أو الكحة أو العطس أو الآلام في الجسم يجب أن ترتدي الكمامة لتجنب نقل العدوى للآخرين.

ويعتبر الجهاز المناعي هو المسؤول عن مقاومة و تخلي جسم الإنسان من الفيروس وهناك نصائح عامة من شأن اتباعها أن تحسن من وظائف الجهاز المناعي في مقاومة الأمراض نذكر منها:

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1- تناول الفواكه والخضروات الطازجة لما تحتويه من فيتامينات وعناصر هامة لنشاط الخلايا المناعية.

2- تجنب الوجبات التي تحتوي على الكثير من المواد الحافظة خاصة اللحوم المصنعة.

3- الحفاظ على الوزن الصحي المناسب حيث أن السمنة مرتبطة بضعف المناعة.

4- ممارسة الرياضة يومياً مما له أثر إيجابي على الدورة الدموية وحركة خلايا المناعة.

5- تنظيم ساعات النوم وأخذ قسط كافي من النوم يومياً (7-8 ساعات).

6- تجنب التوتر والضغوط النفسية لما لهما من تأثير سيء على الجهاز المناعي.

7- الامتناع عن التدخين وتجنب الشيشة بشكل خاص.

أما فيما يتعلق بالأطفال فهم أقل شرائح المجتمع تعرضاً للإصابة والمضاعفات والوفيات.

لكن بالرغم من ذلك يجب:

1- المواظبة على التعقيم وخصوصاً قبل الاقتراب من الأطفال (البوس والأحضان واللمس).

2- الحرص على تناول الفاكهة والخضروات الطازجة بشكل عام لما تحتويه من فيتامينات وعناصر هامة لنشاط الخلايا المناعية وتجنب الحلويات والشكولاتة بكثرة لما لهما من تأثير سلبي على المناعة على المدى البعيد.

3- تجنب الحديث عن الفيروس بشكل مقلق أو مخوف مع الأطفال بل يفضل الحديث بإيجابية وطمأنينة.