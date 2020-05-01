شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال يشيد بدعم الدولة للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد عادل حسني، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بكافة قرارات الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا " ووصفها بالجيدة، مضيفاً أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تعاملت بشجاعة وجدية مع الأزمة علي المستوي الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

كما أشاد محمد عادل حسني، بتوجهات الرئيس السيسي للحكومة بالتعامل السريع لدعم العمالة غير المنتظمة والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والأكثر تأثراً بالازمات، لافتا أن النتائج الايجابية للاجراءات الاحترازية والاقتصادية اثبت مدي جدية طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة وانها مدروسة.

وأكد أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهاته للحكومة جاءت مناسبة لكافة مراحل الازمة بداية من تطبيق الاجراءات الاحترازية وحظر التجوال وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للعمال بالمصانع والشركات بجانب دعم العمالة غير المنتظمة وتأجيل استحقاقات الدولة لتخفيف العبء عن القطاعات الاكثر ضررا ومنها القطاع السياحي والفندقي وقطاعات المقاولات والتشييد.

Advertisements

ولفت رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص في مصر الآن أكثر استعداداً وقوة لتحقيق قفزات في النمو الاقتصادي والصحي لمرحلة ما بعد أزمة كورونا.

وأشاد "حسني" بدور القطاع الخاص وتكاتف منظمات الأعمال والمجتمع المدني والشركات الوطنية في وقت الأزمة وهو ما ظهر جلياً في وقوفه خلف القيادة السياسية والحكومة بإعلان تأييده للاجراءات الاحترازية ودعمه للقطاع الصحي من افراد الجيش الابيض بجانب مشاركته في العديد من المبادرات الخاصة بدعم الفقراء وحماية العمال للخروج من الأزمة الراهنة وتحويلها إلي منحة.