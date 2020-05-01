شكرا لقرائتكم خبر عن 207 مليون دولار صادرات مصر من السلع الزراعية أوائل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل إجمالي صادرات السلع الزراعية في شهر يناير الماضي نحو 207 مليون و534 ألف دولار، موزعة بين مجموعة من السلع الزراعية الهامة، ومن بينها البرتقال الطازج، حيث بلغت صادراته 28 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 86 مليون دولار في نفس الشهر من العام 2019، بتراجع بلغ نحو 66 مليون دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات اليوسفي "ماندرين" وحمضيات أخرى بلغت نحو 20 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 9 ملايين دولار في الشهر المماثل عام 2019، بزيادة بلغت نحو 11 مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات الفراولة "فريز" طازجة، والتي سجلت 19 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 24 مليون دولار في الشهر المماثل عام 2019، بتراجع بلغ نحو 5 ملايين دولار.

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وتضمنت القائمة أيضا، الصادرات المصرية من القطن آخر غير مندوف محلوج، وبلغت نحو 16 مليون دولار، مقابل 24 مليون دولار، بتراجع بلغ نحو 8 ملايين دولار، إلى جانب صادرات البطاطس والتي بلغت نحو 11 مليون دولار، مقابل 15 مليون دولار في فترة المقارنة، بتراجع بلغ 3 ملايين دولار، وأيضا صادرات العسقلان طازج أو مبرد وبلغت قيمتها 7 ملايين 647 ألف دولار، مقابل 38 ألف دولار في فترة المقارنة بزيادة بلغت 7 ملايين دولار، وكانت صادرات البصل الطازج أو مبرد 6 ملايين و324 ألف دولار، مقابل 7 ملايين 242 ألف دولار في فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته 918 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا الصادرات من التمر الطازج، وبلغت قيمتها 5 ملايين و504 ألف دولار، مقابل 7 ملايين و74 ألف دولار في فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو مليون دولار، كما بلغت صادرات الفاصولياء عادية بما فيها الفاصولياء البيضاء نحو 5 ملايين و247 ألف دولار، مقابل مليون و339 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمته 3 ملايين و908 ألف دولار، وأخيرا صادرات الطماطم الطازجة وبلغت قيمتها 5 ملايين دولار، مقابل 8 ملايين دولار في فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 3 ملايين دولار.