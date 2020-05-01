شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تعتزم خفض مخصصات النفط 30% فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط والغاز العمانية، اليوم الخميس، إن السلطنة أخطرت كافة عملائها للنفط الخام بعقود محددة الأجل بخفض نحو 30 بالمئة فى مخصصاتهم للتحميل والتسليم فى يوليو .

واتفقت أوبك، وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، فى وقت سابق من الشهر الجارى على اتفاق خفض جديد للإمدادات اعتبارا من أول مايو أيار لدعم السوق، عقب تراجع الطلب الناجم عن إجراءات العزل العام التى تستهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وعمان المنتج الخليجى للنفط عضو فى تحالف أوبك+.