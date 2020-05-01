شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار جنيه.

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وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد 583ر12%، فيما بلغ أعلى عائد 12.64%، وسجل أقل عائد 12.251%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 11 مليار جنيه بمتوسط عائد 12.599%، في حين سجل أعلى عائد 12.65%، وأقل عائد 12.2%.