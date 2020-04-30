شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنهي الجلسة على انخفاض لكنها تحقق مكاسب شهرية قوية خلال أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الخميس متأثرة بصدور بيانات حكومية سلبية، لكن "وول ستريت" تمكنت من تحقيق مكاسب شهرية قوية خلال أبريل/نيسان.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد تعهد بالإبقاء على الفائدة قرب الصفر إلى حين الوصول إلى وتيرة التوظيف الكاملة وتحقيق الاستقرار في التضخم، كما تعهد باتخاذ كل ما يلزم من خطوات لدعم الاقتصاد الأمريكي.



وكشفت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكن البيانات أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في البلاد إلى 30.3 مليون خلال شهر ونصف الشهر فقط بسبب أزمة "كورونا".



وفي سوق الخام، قفز سعر ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 25.1% وأغلق عند 18.84 دولار للبرميل وسجل خسائر شهرية بنسبة 7.9%، وسجل أعلى سعر عند 18.6 دولار وأقل سعر عند 15.4 دولار.

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وارتفع سعر "برنت" بنسبة 12.1% مغلقا عند 25.27 دولار للبرميل وحقق مكاسب شهرية بنسبة 11.1%، وسجل أعلى سعر عند 25.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 22.8 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" 1.2% (ما يعادل 288 نقطة) إلى 24345 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 11.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 24585 نقطة وأقل مستوى عند 24186 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 8889 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 15.5%، وبلغ اعلى مستوى عند 8926 نقطة وأقل مستوى عند 8825 نقطة.



وتراجع "‘إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 2912 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 12.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 2930 نقطة وأقل مستوى عند 2892 نقطة.