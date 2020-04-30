شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الخميس لليوم الثاني على التوالي مدعومة بانتعاش أسعار النفط الأمر الذي يعزز التكهنات بارتفاع الطلب على السلعة الزراعية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي (الإيثانول).



وتلقت عقود الذرة دعما كذلك من التعافي في الطلب من جانب صناعة الأغذية، وذلك بعد أن أمر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالإبقاء على استمرار عمل مصانع اللحوم المصنعة.

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هذا، وجاءت تعليمات "ترامب" على الرغم من مخاوف انتاشر فيروس كورونا الأمر الذي أثار غضب اتحادات العمال في البلاد لما يرونه من مخاطرة بأرواح العاملين.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الصين - كبر مستورد للصويا والذرة في العالم - نحو الشراء من البرازيل في الأسابيع القليلة الماضية.



وفي ختام جلسة الخميس، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.5% وأغلقت التعاملات عند 3.20 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر في الجلسة عند 3.22 دولار بينما سجلت أقل سعر عند 3.12 دولار.