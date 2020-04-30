شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 2% لكنها تحقق مكاسب شهرية بنحو 6% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط عزوف من جانب المستثمرين عن أصول المخاطرة والملاذ الآمن على حد سواء مع تدفق نتائج أعمال الشركات والبيانات الحكومية السلبية.



ورغم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المماضي، إلا أن بيانات وزارة العمل أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في البلاد إلى 30.3 مليون خلال شهر ونصف الشهر فقط بسبب أزمة "كورونا".



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.2% أو ما يعادل 34.2 سنت إلى 14.973 دولار للأوقية، وحقق المعدن مكاسب شهرية في أبريل/نيسان بنسبة 5.8% هي الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 15.94 دولار وأقل سعر عند 14.85 دولار.