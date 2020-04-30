شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض عقب صدور بيانات متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام العملة الأمريكية في أعقاب صدور بيانات متضاربة فضلا عن عدم اليقين بشـأن أزمة "كورونا" وتأثيرها على ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 3.7% في الشهر الماضي، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 5%، وتراجع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 4.6% اتساقا مع التوقعات، وسجلت ثقة المستهلكين 21.6 نقطة دون توقعات عند 27.8 نقطة، فقي حين تراجع عدد المنازل التي تم البدء في إنشائها بنسبة 7.6% مقارنة بتوقعات انخفاضها بنسبة 16.1%.

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وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس انه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة فيروس "كورونا.



وبالمثل، أكدت الحكومة اليابانية أنها ستتخذ كافة الإجراءات بالتعاون مع البنك المركزي من أجل دعم الاقتصاد، ومن بين ذلك شراء الأصول بشكل غير محدود.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 107.3، وسجل أعلى سعر عند 107.5 وأقل سعر عند 106.4 نقطة.