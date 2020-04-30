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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط بأكثر من 1% مغلقا أدنى 1700 دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من هبوط الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات حكومية سلبية.
وكشفت وزارة العمل الأمريكية في بيانات رسمية عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في البلاد إلى 30.3 مليون خلال شهر ونصف الشهر فقط بسبب أزمة "كورونا".
وأظهرت بيانات أيضا انخفاض الإنفاق الشخصي الأمريكي بنسبة 7.5% في مارس/آذار، وهي وتيرة الانخفاض الأكبر على الإطلاق.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 98.8 نقطة.
وانخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.1% أو ما يعادل 19.2 دولار، وأغلقت عند 1694.2 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب شهرية في أبريل/نيسان بنسبة 6.1%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 1737 دولارا وأقل سعر عند 1687.5 دولار.
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