شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: باعة نفط بآسيا يضيفون شرطا يمنع نزول الأسعار عن الصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت ثمانية مصادر مطلعة رويترز، اليوم الخميس، أن شركات تبيع الخام والمكثفات فى آسيا أضافت بندا جديدا للعقود يمنع أسعار نفطهم من التراجع لما دون الصفر.

صُدمت أسواق النفط فى 20 ابريل، عندما انهارت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكى إلى أقل من الصفر للمرة الأولى فى التاريخ، حيث عرض المتعاملون المال للتخلص من النفط الذى فى حوزتهم، وسط تخمة معروض بسبب فيروس كورونا ونقص فى مساحات التخزين.

يأتى الشرط الجديد، مع سعى الباعة فى آسيا لحماية مصالحهم، حيث تراجعت أسعار بعض الخامات الحاضرة المبيعة فى المنطقة إلى ما يقارب العشرة دولارات للبرميل، بسبب تخفيضات ضخمة، حسبما ذكرت المصادر.

تتعامل المصادر، فى عدد متنوع من أصناف الخام التى تسعر فى آسيا، على أساس أسعار دبى المعروضة وبرنت المؤرخ، الذى نزل بدوره فى الآونة الأخيرة إلى أقل من 20 دولارا للبرميل، بينما يعرض الباعة شحنات بتخفيضات عميقة وسط فائض معروض وطلب ضعيف نتيجة للجائحة.

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استخدم الشرط الجديد للمرة الأولى فى أمريكا الشمالية، إذ استحدثته شركات نفط كبرى وأخرى تعمل فى النفط الصخرى هذا الشهر كى لا تضطر إلى دفع المال إلى المشترين ليأخذوا النفط.

وقالت المصادر، إن معظم المشترين الآسيويين أبدوا قبولا للشرط الجديد الذى يحمى مصالح البائعين.

وقال مصدر فى شركة لتجارة السلع الأولية "لا شحنات إذا لم يقبلوا."