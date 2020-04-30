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عمومية العامة لصناعة الورق تنظر وقف نشاط الشركة مؤقتا 31 مايو المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية شركة العامة لصناعة الورق راكتا يوم 31 مايو المقبل، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية، للنظر فى وقف نشاط الشركة مؤقتا وبحث أسباب زيادة خسائر الشركة التابعة للقابضة الكيماوية والمدرجة فى البورصة المصرية .

 

وكشفت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، عن نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري،  بداية من أول يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020 ،ارتفاع خسائرها بنسبة 4% على أساس سنوى.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها سجلت صافي خسائر بلغ 84.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 80.73 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

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وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 21.57 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 104.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

وسجلت صافي خسائر بلغ 50.63 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر ، مقابل 49.35 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

وذكرت  راكتا، إن الجمعية العامة العادية ستناقش الموافقة على وقف النشاط الإنتاجي مؤقتاً لحين إعادة تأهيل مصانع الشركة.

 

وأضافت الشركة، أن الجمعية ستناقش أيضاً اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن عام 2020-2021، حيث تستهدف الشركة خلال 2020-2021 تحقيق صافي خسائر بنحو 126.74 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بنحو 16.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، واستثمارات بنحو 62.6 مليون جنيه.

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