شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للاسكان 21 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس هانى الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن فترة المجلس الذى تقدم باستقالته يوم 6 إبريل الجارى ستنتهى يوم 21 مايو المقبل، لافتا إلى أنه من المنتظر تعيين مجلس إدارة جديد فى الفترة المقبلة.

وأضاف هانى الديب لـ"الخليج 365" أنه فى 21 مايو المقبل سيتم عقد الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد قبول استقالة المجلس الحالي.

وقرر هانى الديب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة المعينين، وضع استقالتهم تحت تصرف المهندس هشام ابو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير رئيس الجمعية العامة للشركة منذ يوم 6 ابريل على أن يقوموا بتسيير الأعمال بالشركة حتى يوم 21 مايو، حتى يتم الانتهاء من التشكيل الجديد.

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وستنظر الجمعية العامة العادية وغير العادية في تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديد، واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل وإضافة نشاط التطوير العقاري ونشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية لأنشطة الشركة مع تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

كان مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، وافق على عرض شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بشأن شراء حصة من مساهمة مصر الجديدة للإسكان في شركة النصر للتطوير العقاري.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن مجلس الإدارة وافق على الطلب المقدم من زهراء المعادي للاستثمار والتعمير لشراء نسبة 5%من مساهمة مصر الجديدة للإسكان في النصر للتطوير العقاري بقيمة 12 مليون جنيه.

يشار أن مصر الجديدة للإسكان حققت خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020، أرباحاً بلغت 351.34 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر ،مقابل أرباح بلغت 48.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بزيادة بلغت نحو 303 ملايين جنيه.