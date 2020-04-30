شكرا لقرائتكم خبر عن سوناطراك الجزائرية تقلص سعر بيع الخام الصحراوى لشهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت سوناطراك الجزائرية، سعر البيع الرسمى لخامها المزيج الصحراوى فى تحميلات مايو إلى 2.50 دولار للبرميل دون برنت المؤرخ. بالمقارنة، كان السعر 1.75 دولار للبرميل دون برنت المؤرخ، فى الشحنات تحميل ابريل.

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