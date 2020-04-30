شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عمان دولار 6.46 ليسجل26.61 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم 26.61 دولار وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 6.46 دولار مقارنة بسعر يوم امس الذي بلغ 20.15 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو المقبل بلغ 34.85 دولارًا للبرميل منخفضًا بمقدار 19.77 دولارًا سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر ابريل الجاري وذلك وفقا لوكالة الانباء العمانية .

قفزت أسعار النفط اليوم الخميس، مدعوما بمؤشرات على أن تخمة الخام الأمريكية لا تنمو بالسرعة المتوقعة وأن الطلب على الوقود المنكوب جراء قيود كوفيد-19 بدأ يتحسن.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط حتى 17.75 دولار للبرميل وكان مرتفعة 9.2 بالمئة بما يعادل 1.39 % إلى 16.45 دولار، وكان خام القياس الأمريكي صعد 22% أمس الأربعاء.

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وزاد برنت 5.6 بالمئة أو 1.27 دولار مسجلا 23.81 دولار للبرميل في معاملات خفيفة، نظرا لحلول أجل عقد يونيو اليوم. وصعد العقد إلى 25 دولارا في وقت سابق من الجلسة، بعد أن ارتفع بنسبة عشرة بالمئة يوم الأربعاء.

وارتفع عقد خام برنت الأنشط لشهر يوليو 1.15 دولار أو حوالي خمسة بالمئة إلى 25.38 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام تسعة ملايين برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 527.6 مليون برميل، حسبما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما جاء أقل بكثير من زيادة قدرها 10.6 مليون برميل توقعها المحللون في استطلاع لرويترز.

ونزلت مخزونات البنزين الأمريكية 3.7 مليون برميل عن مستويات قياسية مرتفعة سجلتها في الأسبوع السابق، حيث عوضت زيادة طفيفة في الطلب على الوقود أثر انتعاش في إنتاج المصافي.