شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.83% بآخر جلسات إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.83% رابحا 127.57 نقطة ليغلق عند مستوى 7112.90 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.43% خاسرا 178.49 نقطة ليغلق عند مستوى 7179.07 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 300.4 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال، وارتفع 157 سهما، فيما تراجع 30 سهما.

وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.18%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.08%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.67%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.49%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.08%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.86%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.70%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.13%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.86%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.77%.

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وجاء سهم "حلوانى إخوان"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 9.98%، ثم سهم "البابطين" بنسبة 8.98%، فيما جاء سهم "البحرى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.49%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 1.96%، ثم سهم "الحكير" بنسبة 1.92%.

وفى سياق آخر أصدر مجلس هيئة سوق المال السعودية، عن قراره بالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة مضاربة المالية لإنشاء منصة لإصدار أدوات الدين والاستثمار فيها، وبناءً على هذا التصريح، سيكون بمقدرة شركة مضاربة المالية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب لمشاريعهم وذلك عن طريق ترتيب عملية إصدار صكوك وطرحها على المستثمرين المسجلين في المنصة.