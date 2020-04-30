شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع عند الفتح بعد بيانات قاتمة لإعانة البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فتحت الأسهم الأمريكية، منخفضة اليوم الخميس، فى ختام شهر قوى لأسواق الأسهم عالميا، حيث تقدمت ملايين جديدة بطلبات للحصول على إعانة البطالة فى الولايات المتحدة، مما ألقى بظلاله على نتائج تبعث على التفاؤل من فيسبوك وتسلا.

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وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 48.29 نقطة بما يعادل 0.20 بالمئة، ليفتح على 24585.57 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 8.60 نقطة أو 0.29 بالمئة ليسجل 2930.91 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 3.69 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 8911.02 نقطة.