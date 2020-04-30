شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية: الشركات تواصل العمل بكامل طاقتها لتوفير مستلزمات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية العمل بكامل طاقتها لتوفير المطهرات والكحول ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشارت مصادر بالشركات لـ"الخليج 365" إلى أنه منذ بداية الشهر الماضى زادت الشركات من معدلات إنتاجها بنسب تتراوح من 20% إلى 50% لتلبية احتياجات السوق من مستلزمات مواجهة الفيروس، لافتة إلى أن هذا هو من بين الأدوار الأساسية للشركات العامة والتى تكبت خلال السنوات الماضية خسائر كبيرة لانها كانت توفر الادوية للسوق وللمواطنين بسعر أقل من سعر التكلفة، وهو ما تم تلافيه بالتنسيق بين الشركة القابضة للادوية مع وزارة الصحة .

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وقامت شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال (النيل – العربية – النصر – ممفيس) بزيادة الإنتاج من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميًا فى عبوات من 60 مللي إلى 4 لتر، ومن الكحول الإيثيلي تركيز 70% تم رفع الإنتاج إلى 75 ألف عبوة يوميا سعة ‪110-200 مللى (للاستخدم الشخصى) بالإضافة إلى 20 ألف عبوة سعة 1 لتر.

وذلك في إطار توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام للشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج الشركات التابعة من المطهرات والكحول الإيثيلي لضمان توفر هذه المنتجات بالأسواق بكميات وأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.