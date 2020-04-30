شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 30-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي واضح ليختبر الدعم المحوري 1678.45، حيث يحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، ونحتاج للحذر من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة يملك القدرة على دفع السعر لإجراء تصحيح هابط يتواجد هدفه التالي عند 1635.80، بينما التماسك فوقه سيقود السعر لاستنئاف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 1747.43.

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