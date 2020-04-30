شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض عقب بيانات سلبية في سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات حكومية سلبية في سوق العمل الأمريكي.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في البلاد إلى 30.3 مليون خلال شهر ونصف الشهر فقط بسبب أزمة "كورونا".



وأظهرت بيانات أيضا انخفاض الإنفاق الشخصي الأمريكي بنسبة 7.5% في مارس/آذار، وهي وتيرة الانخفاض الأكبر على الإطلاق.

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كان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0% و0.25% دون تغيير متعهدا بالإبقاء عليها عند هذا المستوى حتى بلوغ التعافي الكامل لسوق العمل واستقرار الأسعار.



وتعهد البنك المركزي أيضا باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 98.8 نقطة.