شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر معادن ترتفع 178% بالربع الأول لانخفاض أسعار المنتجات والكميات المباعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 177.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 353.3 مليون ريال مقابل خسائر 127.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 119.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 251.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى الإنخفاض في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب وكذلك إنخفاض الكميات المباعة من منتجات الامونيا والألومينا بالرغم من إرتفاع الكميات المباعة من باقي المنتجات. بالإضافة إلى إنخفاض الحصة في صافي الربح في مشاريع مشتركة والدخل من ودائع لأجل والزيادة في المصاريف الأخرى.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 4.4 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 4.2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 739.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر بالعام إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب وكذلك انخفاض الكميات المباعة من منتجات الامونيا، والالومنيوم والذهب بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة من باقي المنتجات. كذلك لانخفاض الحصة في صافي الربح في المشروع المشترك (سامابكو) على الرغم من ارتفاع الدخل من ودائع لأجل والإيرادات الأخرى.